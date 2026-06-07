أكد المجلس الأعلى للجامعات التزام الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025/2026، والتي أوضحت إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، على أن تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد يونيو 2026 الجاري.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وبدأت السبت 20 سبتمبر 2025، وأقيمت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول”Mid – Term” خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر 2025 حسب كل كلية حيث استمرت الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 15 أسبوعًا انتهت الخميس 1 يناير 2026 الماضي.

وبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول السبت 3 يناير 2026، وانتهت الخميس 22 يناير 2026، وبدأت أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وانتهت الخميس 5 فبراير 2026، وبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 7 فبراير 2026، وأقيمت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني”Mid – Term” خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية، واستمرت الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، انتهت الخميس 21 مايو 2026.

إقرأ أيضا:

تنسيق 2026.. كل ما تريد معرفته عن مصروفات وكليات جامعة السلام بالغربية

هل يمكن تحويل الماجستير المهني إلى أكاديمي؟.. رد حاسم من الأعلى للجامعات