أول توضيح رسمي من جامعة عين شمس حول انتحار طالب الهندسة

كتب : عمر صبري

07:54 م 16/04/2026

جامعة عين شمس

أكدت جامعة عين شمس متابعتها لما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مزاعم غير صحيحة بشأن واقعة منسوبة لأحد طلاب كلية الهندسة، والتي ادّعت تعرضه لضغوط مالية أدت إلى انتحاره.

وشددت الجامعة، في بيان، على أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، حيث لم تشهد الجامعة أو كلية الهندسة وقوع مثل هذه الحادثة.

وفي إطار حرص الجامعة على الشفافية وتوضيح الحقائق، تبين أن مصدر هذه الشائعات شخص لا يحمل صفة طالب حالي، وهو أحد خريجي كلية الهندسة، حيث التحق بالدراسة منذ سنوات سابقة وتخرج في عام 2023، ولا توجد له أي علاقة حالية بالجامعة أو أوضاع طلابها.

وأوضحت الجامعة أن ما صدر عنه يأتي في سياق نشر معلومات غير دقيقة وسلوكيات غير منضبطة، ولا يمكن بأي حال اعتباره تعبيرًا عن واقع الأوضاع داخل الجامعة.

وأكدت جامعة عين شمس أن دعم الطلاب يمثل أولوية قصوى، حيث توفر منظومة متكاملة للرعاية الاجتماعية، تشمل الإعفاءات من المصروفات الدراسية، ونظم السداد المرنة، والدعم الكامل للطلاب غير القادرين، بما يضمن عدم تعثر أي طالب بسبب ظروف مادية.

وأعربت الجامعة عن أسفها لانتشار مثل هذه الشائعات التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية، لما تسببه من بلبلة وإثارة غير مبررة للرأي العام.

وأهابت الجامعة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثقة.

كما أكدت الجامعة احتفاظها بكامل حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مروجي هذه الأخبار الكاذبة.

