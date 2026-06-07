أعلنت جامعة عين شمس، فتح باب الترشّح بين أعضاء هيئة التدريس، لجائزة الكويت لمكافحة السرطان وأمراض القلب الوعائية، والسكري، بإقليم شرق المتوسط 2026.

وتأتي الجائزة في إطار حرص الجامعة على دعم وتعزيز المشاركة العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وتشجيع الباحثين المتميزين على التقدم للجوائز البحثية المرموقة، وتحت رعاية الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جائزة الكويت تقام تحت إدارة الصحة العالمية

تعد الجائزة واحدة من الجوائز الدولية التي تديرها منظمة الصحة العالمية، حيث تُمنح تقديرًا للعلماء والباحثين الذين قدموا إسهامات بارزة في دعم وتطوير الصحة العامة، خاصة في مجالات الوقاية والمكافحة والبحث العلمي.

وتهدف الجائزة إلى تكريم الأفراد الذين أسهموا بشكل متميز في مجالات الوقاية أو المكافحة أو البحث العلمي في أحد الأمراض التالية أو أكثر: السرطان – الأمراض القلبية الوعائية – السكري.

وتشمل الجائزة شهادة تقدير، وميدالية برونزية، ومبلغ مالي قدره 10000 دولار أمريكي، وتسلم خلال انعقاد اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

شروط الترشح لجائزة الكويت

تُمنح الجائزة لشخص أو أكثر (بحد أقصى ثلاثة مرشحين سنويًا) وفقًا للمعايير التالية:

الإسهام في إعداد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية ناجحة في مجال الأمراض المستهدفة.

تقديم أدلة موثقة على تحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية أو سياسات صحية فعّالة.

الإسهام في دعم جهود الوقاية أو المكافحة أو البحث العلمي في مجالات السرطان أو الأمراض القلبية الوعائية أو السكري.

الشروط العامة للترشح

- لا يجوز ترشيح العاملين الحاليين أو السابقين بأمانة منظمة الصحة العالمية.

- لا يُقبل ترشيح المتوفين إلا إذا حدثت الوفاة بعد الترشح.

- لا يجوز إعادة ترشيح من سبق فوزه بالجائزة إلا في حال تقديم إسهامات جديدة متميزة.

- المستندات المطلوبة للترشح لجائزة الكويت بجامعة عين شمس

- خطاب ترشيح معتمد من الكلية.

- بيانات المرشح ووسائل التواصل (الاسم – الوظيفة – البريد الإلكتروني – رقم الواتساب).

- بيان حالة حديث.

- مبررات الترشح.

- إفادة بالتسجيل على قاعدة بيانات الجوائز بالجامعة.

وللمزيد من المعلومات عن الجائزة اضغط هنا،

وللتواصل مع الجهة المانحة اضغط هنا [email protected].

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