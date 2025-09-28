مدير مستشفيات قصر العيني داخل أبو الريش المنيرة.. ماذا فعل؟ صور

كتب- عمر صبري:

تفقد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، مستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش المنيرة"، وذلك في إطار متابعته الميدانية بعد توليه مهام منصبه الشهر الجاري.

وبحسب بيان، رافقه في الجولة الدكتور شريف الأنوري، مدير المستشفى، الدكتورة رباب عبدالعال، حيث شملت الزيارة المرور على عدد من الأقسام المهمة داخل المستشفى، من بينها قسم الأشعة، قسم الجهاز الهضمي، الرعاية المركزة، وحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى البدروم.

وحرص المدير التنفيذي خلال الجولة على التعرف عن قرب على سير العمل داخل هذه الأقسام والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للاطفال.

كما أبدى اهتمامًا بمتابعة جهود الأطقم الطبية والتمريضية، مؤكداً أهمية توفير الدعم الكامل لهم بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية المتميزة للأطفال.

وتأتي هذه الجولة استكمالًا لسلسلة من الزيارات الميدانية التي ينفذها المدير التنفيذي للمستشفيات بهدف تحقيق أعلى مستويات الخدمة الطبية داخل مستشفيات قصر العيني.

