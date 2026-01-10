جامعة القاهرة: إنجاز 98.2% من الشكاوى الإلكترونية

أعلنت جامعة القاهرة، تحقيق معدل إنجاز متقدم لمنظومة الشكاوى الإلكترونية التابعة لمجلس الوزراء على مستوى الجامعة وجميع كلياتها، خلال الفترة من يناير 2025 إلى ديسمبر 2025، حيث بلغ 98.20%، متجاوزًا معدل الإنجاز المستهدف البالغ 96.23%.

وأوضحت المؤشرات، وفق بيان الجامعة، أن إجمالي عدد الشكاوى الواردة بلغ 3048 شكوى، منها 2615 شكوى فردية، و433 شكوى جماعية، حيث تم الانتهاء من فحص وتنفيذ 3092 شكوى، بينما بلغ عدد الشكاوى الجارية 55 شكوى فقط.

كما أظهرت البيانات، أنه تم تنفيذ 2968 شكوى خلال نفس الفترة الزمنية، إلى جانب 124 شكوى واردة من فترات سابقة، وهو ما يعكس انتظام العمل واستمرارية المتابعة وعدم تراكم الشكاوى.

وسجلت الجامعة معدل إنجاز للشكاوى بلغ 97.38%، مع متوسط زمن رد علي الشكوى بلغ 28 يومًا، بما يتوافق مع المعايير المعتمدة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن هذه النتائج تعكس التزام الجامعة الكامل بتوجيهات الدولة في تعزيز منظومة الشكاوى الحكومية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن تجاوز معدل الإنجاز المستهدف يعكس كفاءة فرق العمل بالكليات والإدارات المختلفة، وحرصها على سرعة فحص الشكاوى والتعامل معها بجدية، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.

وأضاف "عبدالصادق"، أن جامعة القاهرة مستمرة في تطوير آليات العمل داخل منظومة الشكاوى الإلكترونية، وتعزيز التكامل بين الوحدات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة، ودقة المعالجة، وتحقيق معدلات إنجاز أعلى خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، وهو ما يتسق مع سياسة الجامعة في التعامل بجدية مع كافة الشكاوى الواردة إليها، وإيجاد حلول جذرية لأي من المشكلات التي ترد إليها لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن منظومة التعامل مع الشكاوى داخل الجامعة لا تكتفي بما يرد إليها فقط، وإنما تقوم بمتابعة أي شكوى يتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام لتحقيق أكبر قدر من حل المشكلات المرتبطة بالجامعة، مؤكدًا أن التعامل مع الشكاوي يتم بشكل دقيق وفي أسرع وقت من خلال التواصل المباشر مع أصحابها.

