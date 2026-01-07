إعلان

الطلاب المسموح لهم خوض الاختبارات التكميلية يناير 2026 والأوراق المطلوبة

كتب : عمر صبري

05:00 ص 07/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الاختبارات التكميلية يناير 2026 والأوراق المطلوبة (1)
  • عرض 5 صورة
    الاختبارات التكميلية يناير 2026 والأوراق المطلوبة (4)
  • عرض 5 صورة
    الاختبارات التكميلية يناير 2026 والأوراق المطلوبة (2)
  • عرض 5 صورة
    الاختبارات التكميلية يناير 2026 والأوراق المطلوبة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- عمر صبري:

حدد المجلس الأعلى للجامعات الطلاب المسموح لهم خوض الاختبارات التكميلية يناير 2026، والتي يستمر التسجيل لها حتى 24 يناير الجاري، وتُعقد يومي 31 يناير و2 فبراير المقبلين.

وتُعقد الاختبارات التكميلية يناير 2026 لـ:

1- طلاب الشهادات العربية.

2- طلاب الشهادات الأخرى الذين تنقصهم بعض المواد التي لم يؤدوها خلال مرحلة الثانوية العامة.

3- طلاب تنقصهم دراسة مواد اللغة العربية، والأحياء، والتربية الدينية، والتربية الوطنية، وبعض اللغات، كالفرنسية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية والألمانية.

4- الطلاب الوافدين أو المصريين المقيدين بإحدى الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة والأهلية) أو المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.

5- طلاب بعض الكيانات التي تخضع لإشراف مباشر من وزارة التعليم العالي.

وفيما يلي الأوراق المطلوبة للاختبارات التكميلية يناير 2026:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

2- شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها الطالب.

3- صورة كارنيه تحقيق الشخصية في كليته الجامعية.

4- صورة شخصية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى للجامعات الاختبارات التكميلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7-1-2026.. شبورة وأمطار
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7-1-2026.. شبورة وأمطار
51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
حوادث وقضايا

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
بعد اعتقال مادورو.. إدارة ترامب تضع وزير الداخلية الفنزويلي على رأس أهدافها
شئون عربية و دولية

بعد اعتقال مادورو.. إدارة ترامب تضع وزير الداخلية الفنزويلي على رأس أهدافها
"منذ 2013".. حكاية مشجع منتخب الكونغو الذي أحيا قصة لومومبا في كأس أمم
رياضة عربية وعالمية

"منذ 2013".. حكاية مشجع منتخب الكونغو الذي أحيا قصة لومومبا في كأس أمم
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026