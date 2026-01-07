رئيس جامعة عين شمس: الأعياد فرصة مثالية لإظهار قوة التلاحم بين أطياف المجتمع

كتب- عمر صبري:

حدد المجلس الأعلى للجامعات الطلاب المسموح لهم خوض الاختبارات التكميلية يناير 2026، والتي يستمر التسجيل لها حتى 24 يناير الجاري، وتُعقد يومي 31 يناير و2 فبراير المقبلين.

وتُعقد الاختبارات التكميلية يناير 2026 لـ:

1- طلاب الشهادات العربية.

2- طلاب الشهادات الأخرى الذين تنقصهم بعض المواد التي لم يؤدوها خلال مرحلة الثانوية العامة.

3- طلاب تنقصهم دراسة مواد اللغة العربية، والأحياء، والتربية الدينية، والتربية الوطنية، وبعض اللغات، كالفرنسية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية والألمانية.

4- الطلاب الوافدين أو المصريين المقيدين بإحدى الجامعات المصرية (الحكومية والخاصة والأهلية) أو المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي.

5- طلاب بعض الكيانات التي تخضع لإشراف مباشر من وزارة التعليم العالي.

وفيما يلي الأوراق المطلوبة للاختبارات التكميلية يناير 2026:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

2- شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها الطالب.

3- صورة كارنيه تحقيق الشخصية في كليته الجامعية.

4- صورة شخصية.