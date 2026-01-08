إعلان

صور.. جداول الاختبارات التكميلية يناير 2026 لطلاب الجامعات

كتب : عمر صبري

07:36 م 08/01/2026
    جداول الاختبارات التكميلية يناير 2026 لطلاب الجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، جميع جداول الاختبارات التكميلية يناير 2026.

وبحسب أجندة المجلس الأعلى للجامعات، تُعقد الاختبارات التكميلية لشهر يناير 2026 يومي 31 يناير و1 فبراير2026، ويتاح التسجيل حتى يوم 24 يناير الحالي.

ويخوض هذه الاختبارات طلاب الشهادات العربية أو الشهادات الأخرى الذين تنقصهم بعض المواد التي لم يؤدها خلال مرحلة الثانوية العامة مثل مواد اللغة العربية والأحياء والتربية الدينية والتربية الوطنية وبعض اللغات كالفرنسية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية والألمانية.

وتعقد اختبارات شهر يناير 2026 لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية في مجمع قاعات الامتحانات بجامعة القاهرة.

وتعقد امتحانات الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والكيانات الأخرى على حسب ما تحدده طبيعة كل جامعة حيث يتاح عقد امتحان المواد الأدبية في كليات الآداب أو الألسن أو التربية فيما تعقد امتحانات المواد العلمية في كليات العلوم.

ويمكن للطلاب المتقدمين للاختبارات معرفة مكان الاختبار عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات، اضغط هنا.

المجلس الأعلى للجامعات جداول الاختبارات التكميلية طلاب الجامعات الخاصة والأهلية جامعة القاهرة

