وحدة ضمان الجودة بـ"قصر العيني" تنجح في تجديد اعتماد شهادات الأيزو

كتب- عمر صبري:

نجحت وحدة ضمان الجودة وإدارة الجودة بكلية طب قصر العيني في تجديد اعتماد شهادات الأيزو ISO 9001:2015 وISO 21001:2018 لعدد (10) أقسام أكاديمية و(10) أقسام إكلينيكية، إلى جانب جميع إدارات الكلية.

كما حصلت الكلية على المستوى الثاني في التميز الحكومي على مستوى الجامعة لعام 2025، في إنجاز يعكس كفاءة الأداء المؤسسي وتكامل الجهود.

وفي إطار تعزيز بيئة العمل الآمنة والمستدامة، تم الحصول على اعتماد شهادات السلامة والصحة المهنية والبيئة ISO 14001:2015 وISO 45001:2018 في ديسمبر 2025، إلى جانب العمل على تأهيل باقي الأقسام الإكلينيكية وعددها (16) قسمًا للحصول على شهادات جودة إدارة المؤسسات التعليمية خلال عام 2025–2026.

وتواصل الوحدة استعداداتها للتأهل لمراحل متقدمة من التميز، من بينها التأهل للتميز الحكومي في أبريل 2026، والعمل على الاعتماد البرامجي لكلية طب قصر العيني خلال الفترة 2023–2027، فضلًا عن تأهيل الكلية للمواصفات الدولية الخاصة بإدارة الطاقة ISO 50001:2018 والمسؤولية المجتمعية ISO 26000:2013.

وأكد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن ما تحققه وحدة ضمان الجودة يعكس وعيًا مؤسسيًا راسخًا بقيمة الجودة والاعتماد كمسار مستدام، وليس كهدف مرحلي، مشيرًا إلى أن كلية طب قصر العيني بتاريخها الممتد وريادتها العلمية تواصل ترسيخ مكانتها كصرح طبي وتعليمي يواكب المعايير الدولية ويقود التطوير داخل المنظومة الصحية والتعليمية.

من جانبه، أشاد الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجهود وحدة ضمان الجودة، مؤكدًا أن ما تحقق هو نتاج عمل جماعي منظم وتخطيط دقيق، يعكس التكامل بين الجودة وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويعزز قدرة الكلية على تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة في الأداء.

كما وجهت إدارة الكلية خالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة ميرفت خورشيد، وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والقائمين على منظومة الجودة، تقديرًا لجهودهم المتواصلة، ودورهم الفاعل في دعم مسيرة الاعتماد والتميز، بما يليق بمكانة كلية طب قصر العيني ودورها الوطني والتاريخي.

