رئيس جامعة القاهرة يوجه بحلول فورية لملاحظات الطلاب بالمدن الجامعية

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، جولة تفقدية بالمدينة الجامعية للطلاب بمنطقة بين السرايات، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب المغتربين، رافقه خلالها الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الهادي العوضي مستشار رئيس الجامعة لشئون المدن الجامعية والأنشطة الطلابية، ومحمود عياد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية.

وخلال الجولة، التقى الدكتور محمد سامي عبدالصادق مع الطلاب المصريين والوافدين، واطمأن علي أدائهم خلال فترة الامتحانات، مؤكدًا أن الجامعة تضع الطالب في مقدمة أولوياتها، وتحرص علي تهيئة مناخ ملائم يساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي.

كما حرص رئيس جامعة القاهرة، على تناول وجبة الغداء مع الطلاب داخل المطعم المركزي للمدينة الجامعية، في أجواء ودية، مؤكدًا أن تواجده بين أبنائه الطلاب يأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية الحوار المباشر معهم، والتعرف عن قرب على احتياجاتهم وتطلعاتهم ومقترحاتهم حول تحسين الخدمات المُقدمة لهم، والاهتمام بكل ما يخدمهم في كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية وغيرها.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن إدارة الجامعة تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة المدن الجامعية، والارتقاء بجودة الإعاشة والخدمات المقدمة، بما يليق بمكانة جامعة القاهرة وتاريخها العريق، باعتبار أن المدن الجامعية ليست مكانًا للإقامة فحسب، بل تتسع لممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية، والفنية وغيرها، مشددًا على عدم التهاون في الحفاظ على مستوى الخدمات المُقدمة للطلاب المقيمين داخل مختلف المدن الجامعية التابعة للجامعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة علي تقديم الدعم الكامل لكافة المدن الجامعية التابعة لها، لتوفير أفضل الخدمات المقدمة للطلاب، مشيرًا إلي أن المدن الجامعية توفر حياة متكاملة لطلابها المغتربين عن أسرهم، لكونها الأسرة البديلة للطلاب المغتربين وتوفر لهم الوجبات الغذائية، وأماكن للمذاكرة، وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارة، مثمنين حرص إدارة على لقائهم والاستماع إليهم، مما يعكس اهتمام الجامعة بالطالب باعتباره محور العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تضم 5 مدن طلابية، هي: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد.