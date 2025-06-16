كتب- محمد شاكر:

حصل الباحث علي جابر علي سيد، على درجة الماجستير بتقدير امتياز، عن رسالته "ثنائية الفرح والحزن في الأعمال الأدبية لصلاح هاشم

دراسة بلاغية"، من جامعة جنوب الوادي.

وتكونت لجنة المناقشة من د. سري هاشم الشريف أستاذ البلاغة والنقد المتفرغ وعميد كلية الآداب الأسبق عضو اللجنة العلمية الدائمة للترقيات (مشرفا ومناقشا)، د. أحمد محمد الصغير أستاذ الأدب العربي الحديث المساعد قسم اللغة العربية كلية الآداب - جامعة الوادى الجديد (مناقشا داخليا)، د. سعيد فرغلي حامد أستاذ البلاغة والنقد الأدبي المساعد كلية الآداب - جامعة أسيوط (مناقشا خارجيًا).

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