رئيس اتحاد المستأجرين: قانون الإيجار القديم "عوار دستوري" يهدد بتشريد الأسر

كتب : حسن مرسي

08:19 م 17/01/2026

شريف الجعار

وصف المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات الإيجار القديم بأنه يمثل "عوارًا دستوريًا، مؤكدًا أن تطبيقه يستهدف تشريد فئات عريضة من المجتمع المصري، نافيًا أن يكون حديثه جزءًا من سجال إعلامي عابر.

وطالب الجعار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ ببرنامج "كل الكلام" على قناة "الشمس"، بحوار جاد يُدار بمشاركة متخصصين يفهمون لغة التشريع والقانون، وذلك لضمان خروج هذا الملف بأطر تحفظ أمن المجتمع وتوازنه.

وتابع رئيس اتحاد المستأجرين، أن القانون الجديد يتجاهل ثوابت قضائية مستقرة وأحكامًا دستورية راسخة، مشيرًا إلى أن العلاقات الإيجارية القديمة بُنيت في أصلها على أسس قانونية سليمة.

وحذر الجعار، من أن الصيغة الحالية تمثل انحرافًا تشريعيًا خطيرًا قد يقود إلى كارثة إنسانية عبر تشريد أسر بكاملها، وشدد على أن المصلحة العليا تكمن في تغليب اعتبارات السلم الاجتماعي على أي مصالح فئوية أخرى.

وأكد الجعار أن عدد الطعون القانونية ضد القانون والقرارات الصادرة بموجبه في تزايد مستمر، كاشفًا عن وجود مئات القضايا المنظورة حاليًا أمام محاكم القاهرة والإسكندرية للطعن على ما وصفه بالقرارات والإجراءات الإدارية "الباطلة والمنحرفة" الصادرة عن بعض المحافظين.

وأشار إلى أن حتى المؤجرين الشرفاء يعبرون عن قلقهم مما قد يثيره القانون من فتنة اجتماعية، مؤكدًا أن القضاء المصري هو المظلة النهائية والفاصلة في هذا النزاع، معلنًا أن اتحاد المستأجرين لن يتراجع عن سلوك المسار القانوني الكامل لإبطال المواد المخالفة للدستور.

شريف الجعار الإيجار القديم قانون الإيجار القديم

