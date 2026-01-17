إعلان

"المحامين" تكشف تفاصيل سير العملية الانتخابية من انتخابات النقابات الفرعية

كتب : مصراوي

08:52 م 17/01/2026

انتخابات نقابة المحامين

كتب– أحمد العش:
أعلنت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمحامين، في بيان لها، تفاصيل سير العملية الانتخابية للمرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية، والتي أجريت اليوم السبت، بعدد من المحافظات شملت: الأقصر، قنا، سوهاج، شمال وجنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، كفر الشيخ، المنوفية، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، شمال وجنوب سيناء، شمال وجنوب القليوبية.

وأوضح البيان، أن عملية التصويت انطلقت في تمام الساعة 9 صباحًا، وسط إشراف قضائي كامل على مرحلتي الاقتراع والفرز، وبمستوى عالٍ من الانضباط من قبل السادة المستشارين المشرفين ومعاونيهم.
وشهدت اللجان حضورًا ملحوظًا للمرشحين وأعضاء الجمعية العمومية منذ اللحظات الأولى، واستمرت الكثافة التصويتية حتى موعد غلق اللجان في الساعة الخامسة مساءً.
وأسفرت المتابعة عن اكتمال النصاب القانوني للجمعيات العمومية بكافة النقابات الفرعية، ما أتاح البدء في أعمال فرز الأصوات داخل اللجان، بحضور المرشحين ووكلائهم.

وأشار البيان، إلى رصد بعض التجاوزات المحدودة التي لم تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وتم التعامل معها فورًا وحلها بشكل كامل، إلى جانب تسجيل بعض الخروقات من عدد من الزملاء، والتي ستتخذ النقابة العامة بشأنها قرارات سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وتقدمت النقابة العامة للمحامين، بخالص الشكر والتقدير للمرشحين والناخبين على التزامهم بقرارات النقابة، بما أسهم في خروج اليوم الانتخابي بصورة مشرفة تليق بمكانة نقابة المحامين بين النقابات المهنية.
ووجهت الشكر للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، ممثلة في هيئة النيابة الإدارية، لما بذلته من جهود داخل اللجنة العليا واللجان العامة والفرعية، لتذليل العقبات وتمكين المحامين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأكدت نقابة المحامين، أنها ستعلن النتائج النهائية فور انتهاء اللجنة القضائية من أعمال الفرز وحصر الأصوات وفقًا لمحاضر اللجان، متمنية التوفيق والنجاح لكافة الزملاء.
انتخابات نقابة المحامين انتخابات المحامين نقابة المحامين

