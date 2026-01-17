هل تناول السكريات يسبب أو يُنشّط السرطان؟.. رد علمي حاسم

نشر الحساب الرسمي للمعهد القومي للأورام، منشورًا طبيًا علميًا حول مسببات السرطان: حقائق وخرافات، وردًا على سؤال: هل تناول السكريات يسبب أو ينشط السرطان؟.

وحسم المعهد القومي للأورام، الإجابة بأنه لا يوجد دليل مباشر حتى عام 2026 يثبت أن السكر يسبب السرطان بشكل مباشر لدى البشر، وأن جميع خلايا الجسم، بما فيها الخلايا السليمة، تحتاج إلى الجلوكوز (السكر) كمصدر أساسي للطاقة.

خرافة "السكر يغذي السرطان"

أوضح المعهد، أنه رغم أن الخلايا السرطانية تستهلك السكر بسرعة أكبر من الخلايا العادية، إلا أن التوقف التام عن تناول السكر لا يمنع نمو السرطان، بل قد يضر بالخلايا السليمة ويعيق تغذية المريض أثناء العلاج.

وأضاف المعهد، أن هذه المفاهيم الخاطئة قد تكون مبنية جزئيًّا على فهم غير صحيح للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET-CT)، الذي يستخدم كمية قليلة من الجلوكوز المشع، حيث تمتص جميع الأنسجة في الجسم هذا الجلوكوز المشع، لكن الأنسجة التي تستغل طاقة أكبر، بما في ذلك الخلايا السرطانية، تمتص كميات أكبر، ومن هنا استنتج بعضهم أن خلايا السرطان تنمو بسرعة في وجود السكر، وهو أمر غير صحيح.

علاقة غير مباشرة عبر السمنة

أكد المعهد، أن الخطر الحقيقي يكمن في أن استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، حيث تعد السمنة ثاني أكبر مسبب للسرطان بعد التدخين، وترتبط بزيادة خطر الإصابة بـ13 نوعًا مختلفًا من السرطان، مثل: سرطان الثدي، القولون، والبنكرياس.

المشروبات السكرية

أشار المعهد، إلى أن أبحاثًا حديثة وجدت ارتباطًا بين الاستهلاك المفرط للمشروبات المحلاة بالسكر وزيادة خطر الإصابة ببعض الأورام، مثل سرطان القولون والمستقيم، بسبب تأثيرها السريع على مستويات الإنسولين وعوامل النمو في الجسم.

بدائل السكر

نصح المعهد، بالحذر من بعض المحليات الصناعية، مؤكدًا أن الأبحاث المستمرة حتى عام 2026 تشير إلى أن الاعتدال هو المفتاح.

نصائح عملية للوقاية من السرطان

قدم المعهد عددًا من الإرشادات للوقاية من السرطان:

- الاعتدال: التزم بالكميات الموصى بها من السكر المضاف (أقل من 10% من إجمالي السعرات اليومية) وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

- المصادر الطبيعية: احصل على السكريات من الفواكه والخضروات، لأنها تأتي مع ألياف وفيتامينات تقلل من سرعة امتصاص السكر.

- الحفاظ على وزن صحي: ركز على التوازن الغذائي والنشاط البدني لتقليل مخاطر الالتهابات المرتبطة بالسرطان.

