وزيرة التضامن: جامعة عين شمس تقدم نموذج ملهم لهذا السبب

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وجمعية الهلال الأحمر المصري ليكون الأول من نوعه بين الجامعات الحكومية.

حيث وقعت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر وثيقة بروتوكول تعاون مشترك، بحضور الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور رامى ماهر غالى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وخلال مراسم التوقيع، أشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الاستثنائي الذي تلعبه جامعة عين شمس في دعم القضايا المجتمعية، مؤكدة أنها تقدم اليوم نموذجاً رائداً للمؤسسة الأكاديمية التي تضع خبراتها وإمكاناتها العلمية والبحثية في خدمة الفئات الأكثر احتياجاً، ولا سيما بكونها السبّاقة كأول جامعة حكومية توقع بروتكول تعاون مع جمعية الهلال الأحمر وتنشئ مقر تابع للجمعية داخل الحرم الجامعي بهدف حث الطلاب على المشاركة في الأعمال التطوعية وتعزيز روح الانتماء والعطاء لديهم وإستثمار طاقات الشباب فى المساهمة في حل عدد من القضايا المجتمعية.

ودعت وزيرة التضامن سائر الجامعات المصرية لأن تحذو حذوها في دعم هذه القضايا، لتعميم هذه التجربة الملهمة وتحويل المؤسسات التعليمية إلى مراكز إشعاع للعمل الإنساني والمجتمعي.

فيما أكد رئيس جامعة عين شمس أن الجامعة ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي منارة ثقافية وتنويرية تقود التغيير في المجتمع، مشدداً على أن العامل البشري هو المحرك الأساسي لكافة خطط التطوير والتنمية التي تتبناها الدولة.

وأوضح أن الجامعة تركز حالياً على توجيه الأبحاث في كل المجالات لتكون أبحاثاً تطبيقية، مشيراً إلى أن المقياس الحقيقي لنجاح الأبحاث هو مدى تأثيرها على البيئة المحيطة وقدرتها على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المحلية، سواء كانت اقتصادية، تقنية، أو بيئية.

وخلال كلمتها، استعرضت الدكتوؤة غادة فاروق ما حققه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال عام من تقديم خدمات متنوعة لأكثر من ١٠٠ الف مستفيد وذلك من خلال تقديم ١٤ قافلة تنموية شاملة جابت محافظات الجمهورية المختلفة من أقصى الجنوب - حلايب وشلاتين الى القاهرة الكبرى - بالإضافة إلى ٣٣ قافلة متخصصة سنويًا و ٦٢ ندوة تثقيفية وتوعوية و ٦٨ حملة توعية بالمدارس و٢٥ دورة تدريبية وتأهيلية و ۲۲ معرض انتاجي وخيري و ١٥ مؤتمر لبحث قضايا مجتمعية شائكة.

كما أوضحت فاروق أن المرصد المجتمعي الذى تستعد الجامعة لإطلاقه يُعد أداة فاعلة لرصد وتحليل الظواهر والمشكلات المجتمعية، بهدف فهمها وتفسيرها بل والتنبؤ بها ايضاً ، وصولًا إلى آليات علمية للتحكم بها، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر القومية 2030 لتكون الجامعة صرحاً تعليمياً وبحثياً وثقافياً قادراً على الابتكار والتنافس ولإنتاج مخرجات تلبي احتياجات المجتمع التنموية، وتساهم بفاعلية في حل مشاكله، وتحقق تطلعاته المستقبلية، بما يمكن الجامعة من أن تتبوأ ترتيباً متقدماً في التصنيف العالمي.

وثمنت الدكتورة آمال إمام الشراكة مع جامعة عين شمس؛ فهي شريك استراتيجي يمتلك كوادر بشرية وعلمية متميزة، مؤكدة أن الهدف من توقيع هذا البروتوكول توسيع قاعدة المتطوعين ونشر ثقافة التضامن الإنساني على أوسع نطاق.

وأضافت أن جمعية الهلال الأحمر المصرى الذي أنشأ عام ۱۹۱۱ كمنظمة غير حكومية تهدف إلى تحقيق تخفيف المعاناة الإنسانية خاصة لمن يعانون من الأزمات ويرتكز عملها على المبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وهي: الإنسانية، عدم التحيز، الحياد الاستقلالية الخدمة التطوعية، الوحدة العالمية وإيمانًا من الهلال الأحمر المصرى بقوة الإنسانية وقوة شبكة المتطوعين والتي تعمل كهيئة مساعدة للحكومة وكجزء من الحركة الدولية لتقديم استجابة فعالة وفي الوقت المناسب في الأزمات ومساعدة الناس على البقاء على قيد الحياة والتعافي.

تضمن البروتوكول التعاون فى تنظيم قوافل طبية وقوافل التنمية الشاملة في المناطق الأولى بالرعاية مع إشراك الطلاب بها وتنفيذ ندوات ثقافية وحملات توعية صحية في مختلف المجالات الصحية والمجتمعية و تنفيذ أيام صحية داخل الجامعة تعمل على خدمة المجتمع الداخلي و التعاون فى تدريب الطلاب على العمل الإنساني التطوعي وبالمشاركة في المبادرات الميدانية و مبادرات توعية داخل المدارس حملات التوعية بالمدارس والتي يقوم بتنفيذها قطاع شئون خدمة المجتمع والبيئة ، وذلك فيما يتعلق بحقوق الطفل - العنف ضد الأطفال كذلك دعم إنشاء وحدات تطوع طلابي داخل الكليات للمشاركة في الأنشطة التي يتم تنظيمها بالمشاركة بين الطرفين.

كما يتضمن التعاون تقديم الاستشارات المالية لدعم خطط الهلال الأحمر المصري في تطوير مشروعاته الإنسانية والمجتمعية والمشاركة في تصميم وتنفيذ حملات إعلامية وتوعوية التي يتم تنظيمها مع تطوير الصورة الذهنية للعمل التطوعي في المجتمع المصري.

