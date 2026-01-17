برجر ولانشون.. بدء تشغيل وحدة تكنولوجيا اللحوم بـ"بيطري القاهرة"

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أحمد سمير، عميد كلية الطب الييطري جامعة القاهرة، بدء التشغيل التجريبي لوحدة تكنولوجيا اللحوم، وهي وحدة بحثية متخصصة في تكنولوجيا تصنيع اللحوم ومنتجاتها، والتابعة لقسم الرقابة الصحية على الأغذية (اللحوم) بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة.

وشهدت الوحدة يومًا إنتاجيًا متميزًا تم خلاله تصنيع عدد من المنتجات البحثية مثل البرجر، السجق، اللانشون، واللحمة المفرومة، باستخدام لحوم عالية الجودة ومواد خام مختارة بعناية، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة والسلامة الغذائية، ودون استخدام مواد حافظة أو إضافات صناعية، بما يضمن منتجًا آمنًا ونظيفًا وعالي الجودة.

وأجرى الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية، زيارة قسم الرقابة الصحية على اللحوم ووحدة تصنيع منتجات اللحوم، وكان في استقباله الدكتورة جيهان قاسم، رئيس القسم، والدكتور محمد طلعت، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم، والدكتور أسامة عطالله، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم، حيث اطّلع على سير العمل خلال اليوم الإنتاجي، مشيدا بمستوى الأداء والالتزام الواضح بمعايير الجودة، موجّهًا الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة والنتائج المشرفة.

وأكد أنه تم تنفيذ جميع مراحل العمل بأيدي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الرقابة الصحية على اللحوم، وتحت إشراف مباشر من أساتذة القسم، مع حرص شديد على الدقة والنظافة وتطبيق أعلى معايير الجودة في كل خطوة من خطوات التصنيع، ليخرج المنتج النهائي بصورة تليق باِسم الكلية ومكانتها العلمية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة





شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة





سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟



