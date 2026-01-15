إعلان

تحت قبة التاريخ.. قصر العيني ينشر صور طلاب الدفعة 194 الوافدين

كتب : عمر صبري

03:12 م 15/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    طلاب الدفعة 194 الوافدين (3)
  • عرض 3 صورة
    طلاب الدفعة 194 الوافدين (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التُقطت الصورة التذكارية لطلاب كلية طب قصر العيني من الدفعة 194 من الطلاب الوافدين، أمام مبنى قبة قصر العيني التاريخي، في مشهد عكس عمق التجربة التعليمية التي تقدمها الكلية لأبنائها من مختلف الجنسيات، ورسّخ مكانتها كمنارة علمية عابرة للحدود.

وجاء اختيار موقع الصورة أمام القبة، حيث الساعة التاريخية التي شهدت على مسيرة أجيال متعاقبة من الأطباء، ليحمل المشهد دلالة رمزية على امتداد رسالة قصر العيني من جذورها العريقة إلى طلابها الوافدين، في أول توثيق من نوعه بهذا الموقع، يؤسس لتقليد جديد جامع.

وشهدت الصورة حضور الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، يرافقه وكلاء الكلية الدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب الدكتور حسام حسني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، مستشاري العميد، ونواب المدير التنفيذي، ورؤساء الأقسام، ومديري البرامج الخاصة، الأساتذة أعضاء مجلس الكلية.

وتحمل هذه الصورة دلالة خاصة، كونها تأتي في توقيت تستعد فيه كلية طب قصر العيني لإتمام مئتي عام من الريادة الطبية، لتظل شاهدة على عالمية الرسالة، وتنوّع الأجيال، ووحدة الهدف داخل هذا الصرح العريق.

اقرأ أيضاً:

التعليم: لا توجد محاكمة للوزير في قضية مدرسة المنيا

للثانوية العامة والأزهرية.. كليات بحد أدنى 53% بتنسيق نصف العام بالجامعات الخاصة والأهلية

محظورات لجان امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طلاب الدفعة 194 الوافدين قصر العيني طلاب كلية طب قصر العيني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
أخبار مصر

جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
ماكرون يطالب باستقلال جيوش أوروبا وتخفيف الاعتماد على "الغير"
شئون عربية و دولية

ماكرون يطالب باستقلال جيوش أوروبا وتخفيف الاعتماد على "الغير"
إحالة قضية والدة "شيماء جمال" للاقتصادية مع التحفظ عليها للعرض على النيابة
حوادث وقضايا

إحالة قضية والدة "شيماء جمال" للاقتصادية مع التحفظ عليها للعرض على النيابة
سجال بين فرنسا وبلجيكا بسبب الإخوان المسلمين.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

سجال بين فرنسا وبلجيكا بسبب الإخوان المسلمين.. ماذا حدث؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026