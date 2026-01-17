أول تعليق رسمي من جامعة (MSA) بشأن تداول أخبار عن سلامة الطلاب

أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) أن الأخبار المتداولة مؤخرًا عارية تمامًا من الصحة، وتُعد إدعاءً كاذبًا ومضللًا للرأي العام.

وأكدت الجامعة، في بيان اليوم، أن الحرم الجامعي مؤمن بالكامل، وأن السلامة العامة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين مضمونة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

كما أكدت الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي قامت بنشر هذه الشائعات، لضمان حماية سمعتها الأكاديمية وردع أي محاولات للإساءة أو التشويه المتعمد.

وأهابت الجامعة بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة حرصها الدائم على شفافية المعلومات وحماية حقوق المجتمع الأكاديمي.

