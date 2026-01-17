إعلان

أول تعليق رسمي من جامعة (MSA) بشأن تداول أخبار عن سلامة الطلاب

كتب : عمر صبري

03:44 م 17/01/2026

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) أن الأخبار المتداولة مؤخرًا عارية تمامًا من الصحة، وتُعد إدعاءً كاذبًا ومضللًا للرأي العام.

وأكدت الجامعة، في بيان اليوم، أن الحرم الجامعي مؤمن بالكامل، وأن السلامة العامة لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين مضمونة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.

كما أكدت الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي قامت بنشر هذه الشائعات، لضمان حماية سمعتها الأكاديمية وردع أي محاولات للإساءة أو التشويه المتعمد.

وأهابت الجامعة بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة حرصها الدائم على شفافية المعلومات وحماية حقوق المجتمع الأكاديمي.
اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان حدائق "تلال الفسطاط" بمصر القديمة
أخبار العقارات

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان حدائق "تلال الفسطاط" بمصر القديمة
بالصور| التجهيزات النهائية للنسخة السادسة من حفل Joy Awards في الرياض
زووم

بالصور| التجهيزات النهائية للنسخة السادسة من حفل Joy Awards في الرياض
تبدأ من 24 جنيه.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 24 جنيه.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة

الرئيس السيسي يرد على رسالة ترامب بشأن سد النهضة
مصراوى TV

الرئيس السيسي يرد على رسالة ترامب بشأن سد النهضة
"لا نلوم إلا أنفسنا".. علاء مبارك يشيد بتنظيم المغرب لأمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

"لا نلوم إلا أنفسنا".. علاء مبارك يشيد بتنظيم المغرب لأمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026