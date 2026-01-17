إعلان

محافظ أسوان يهنئ البابا تواضروس بنجاح العملية الجراحية في النمسا

كتب : إيهاب عمران

08:52 م 17/01/2026

البابا تواضروس

أسوان - إيهاب عمران:

قدّم اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، خالص التهانى القلبية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لقداسته بأحد مستشفيات دولة النمسا.

وأعرب محافظ أسوان عن خالص تمنياته لقداسة البابا بموفور الصحة وتمام الشفاء العاجل، داعياً الله أن يمتعه بدوام العافية، وأن يُعيده سالماً معافى إلى أرض الوطن لمواصلة رسالته الوطنية والروحية وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن قداسة البابا يقضي حالياً فترة المتابعة الطبية والنقاهة بدير القديس الأنبا أنطونيوس بدولة النمسا.

وأكد تقدير أبناء أسوان لمكانة قداسته ودوره الوطني الكبير في ترسيخ قيم المحبة والتسامح وتعزيز وحدة النسيج الوطنى.

اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان البابا تواضروس الثانى النمسا

