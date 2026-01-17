لطلاب "الأبيتور".. قواعد القبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026

كتب- عمر صبري

يواصل تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية منتصف العام 2025-2026 قبول طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الألمانية "الأبيتور" سواء من مدارس داخل أو خارج مصر.

يأتي ذلك في ضوء القواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات ووفقًا للشروط التالية:

1- يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الألمانية بمسمى ZEUGNIS DER ALLGEMEINEN HOCHSCHULREIFE.

2- مدة الدراسة بهذه الشهادة اثنا عشر عامًا دراسيًا.

3- يتقدم الطلاب بأصل شهادة النجاح بالإضافة إلى المرفق المبين به الدرجات التي حصل عليها الطالب، على أن يتم تصديقهما من السفارة الألمانية بالقاهرة ووزارة الخارجية المصرية ووزارة التربية والتعليم (الإدارة العامة للامتحانات) بالنسبة للطلاب الحاصلين عليها من مدارس داخل جمهورية مصر العربية. أما الحاصلون عليها من مدارس خارج مصر، فيتم اعتمادها من الهيئات التعليمية التي تصدر بها الشهادة، ثم تصديقها من السفارة المصرية بالدولة التي تقع فيها المدرسة وختم خارجية هذا البلد.

4- عدد المواد المطلوبة بهذه الشهادة والتي يُحتسب المجموع الاعتباري على أساسها هو 7 مواد، ويجب أن تتضمن المواد الأساسية المؤهلة.

5- يتم تقدير الدرجة التي حصل عليها الطالب في كل مادة بتحويل المعامل إلى درجات، وذلك وفقًا لمفتاح الشهادة المرفق بها.

6- يتم اختيار ثلاث مواد من المواد التي تُدرس بالشهادة (الأبيتور Apitur) كمستوى متقدم وفقًا لأعلى الدرجات التي حصل عليها الطالب، كما يتم احتساب أي مادة من المواد الأربعة الأخرى كمستوى متقدم في حالة حصول الطالب على نسبة 85% على الأقل من الدرجة العظمى، وبالنسبة للغة الألمانية يُحسب المستوى المتقدم لها بنسبة 75% على الأقل من الدرجة العظمى. ويشترط في جميع هذه المواد أن تكون من المواد المؤهلة للقبول بالجامعات المصرية، ويضاف إلى كل مادة تم اعتبارها مستوى متقدم 15 درجة إضافية.

7- بالنسبة للشهادة الثانوية الألمانية الممنوحة من مدارس داخل ألمانيا، يتم تحويل النقاط الواردة أمام كل مادة إلى درجات، ويتم احتساب المتوسط بين هذه الدرجات وفقًا للمفتاح الوارد بالشهادة، ثم تحويلها إلى نسبة مئوية طبقًا لجدول تحويل الدرجات.

8- في ضوء موافقة وزارة التربية والتعليم، فإن مادة اللغة العربية التي تُدرس بالمدرسة الألمانية الإنجيلية تحتسب كمادة مكملة للمواد المؤهلة والمطلوبة للالتحاق بالجامعات لطلاب شهادة الأبيتور الألمانية، مع الالتزام بتدريس مادة الهوية القومية.

