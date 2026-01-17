مجلس المعاهد الخاصة يستعرض طلبات إضافة شعب وبرامج دراسية جديدة

عقد المكتب التنفيذي لمجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة، وبحضور الدكتور جمال هاشم، مستشار الوزير لشؤون المعاهد، وأعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، حيث وجّه المعاهد بضرورة الإسراع في التقدّم للاعتماد الأكاديمي، لضمان جودة البرامج الدراسية والمخرجات التعليمية.

كما استعرض طلبات بعض المعاهد لإضافة شعب وبرامج دراسية جديدة، بما يتوافق مع التوجهات الوطنية لسوق العمل ومتطلبات التنمية، وأبدى المكتب الرأي والتوصيات بشأن هذه الطلبات.

ونظر المكتب كذلك في طلبات المعاهد المتقدمة لعقد بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة، لدعم العملية التعليمية وخدمة الطلاب، كما أبدى الرأي في عدد من الموضوعات التي تخص أعضاء هيئة التدريس والطلاب داخل المعاهد، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة، والعمل على تطوير البرامج الدراسية بما يواكب احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل.

