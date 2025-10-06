جامعة الملك سلمان: 10.5 مليار جنيه تكلفة الإنشاءات والتجهيزات

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، بدعم غير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت مشروعات كبرى في مجال التعليم العالي بتكلفة إجمالية تبلغ 24 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء كليات جديدة وتجهيز المعامل وورش العمل ضمن خطة التطوير الشامل للقطاع.

من جانبه، قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن الجامعة تُعد من ثمار التنمية في إقليم سيناء، بتكلفة إنشائية وتجهيزية بلغت 10 مليارات و500 مليون جنيه، موضحًا أن الجامعة تضم 3 فروع بمحافظة جنوب سيناء في مدن الطور (المقر الرئيسي)، ورأس سدر، وشرم الشيخ.

وأشار إلى أن جامعة الملك سلمان تُعد أول جامعة ذكية في جنوب سيناء، وتقدم برامج أكاديمية ومهنية متميزة لتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، إلى جانب توقيعها بروتوكولات تعاون مع جامعات ومؤسسات صناعية كبرى، وتنفيذها قوافل طبية وأنشطة ثقافية ورياضية وفنية لتنمية مهارات الطلاب وصقل خبراتهم العملية.

32 جامعة أهلية على مستوى الجمهورية

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع إلى 32 جامعة بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة جديدة بدأت الدراسة بها العام الجامعي 2025/2026، مؤكدًا أن ذلك يعكس حجم الاستثمارات الضخم في منظومة التعليم العالي والتوسع الكبير لاستيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي.

وأضاف أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل، ومجهزة بأحدث المعامل وورش التدريب، وتوفر بيئة تعليمية تدعم الابتكار والتميز، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتأهيل الكوادر المصرية وفق متطلبات التنمية الشاملة.

اقرأ أيضاَ:

أكاديمية المعلمين تمد فترة تدريبات الترقي وإعادة التعيين حتى ديسمبر المقبل- مستند

التعليم العالي: فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة

مشهد أبوي.. وزير التعليم يصافح طفلاً بزي عسكري أثناء جولته بالاسكندرية