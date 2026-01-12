بالأسماء.. تعيين نائب رئيس جامعة و6 عمداء كليات

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة بعدد من الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- الدكتور السعدي الغول السعدي يوسف، نائبًا لرئيس جامعة الأقصر لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- الدكتور محمد منصور حسن حمزة، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة بنها.

- الدكتور أحمد عبادة جدوع العربي، عميدًا لكلية الآداب، جامعة طنطا.

- الدكتور مسعد نجاح الرفاعي أبو الديار، عميدًا لكلية الآداب، جامعة السويس.

- الدكتورة أماني إبراهيم الدسوقي محمد عبد الرازق، عميدًة لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة بورسعيد.

- الدكتور محمد نور السيد علي، عميدًا لكلية السياسة والاقتصاد، جامعة بني سويف.

- الدكتور محمود إبراهيم محمود إبراهيم، عميدًا لمعهد الدراسات البيئية، جامعة العريش.

