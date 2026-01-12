نائبا رئيس جامعة القاهرة يتفقدا امتحانات الفصل الأول ميدانيا.. تفاصيل

تفقد نائبا رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وشئون التعليم والطلاب، عددًا من كليات الجامعة، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من تطبيق الضوابط والقواعد التي أقرها مجلس الجامعة.

وقام الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بكليتي التجارة، والاقتصاد والعلوم السياسية، حيث كان في استقباله الدكتورة لبنى فريد، عميد كلية التجارة، والدكتور ممدوح إسماعيل، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى جانب عدد من القيادات وأعضاء هيئة التدريس بالكليتين.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضمان انتظام الامتحانات، والالتزام باللوائح المنظمة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان.

وأكد الدكتور محمود السعيد أهمية توفير المناخ الأكاديمي الملائم للدارسين، مؤكدًا أن مرحلة الدراسات العليا تمثل ركيزة أساسية لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار.

كما واصل الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، جولاته التفقدية للجان امتحانات مرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وكلية الهندسة بمقرها أمام الحرم الجامعي، حيث كان في استقباله الدكتور هيثم حمزة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة، إلى جانب وكلاء الكليتين، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وأعضاء الكنترولات.

وخلال الجولات، اطمأن نائبا رئيس الجامعة على انتظام سير الامتحانات، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، ومنع التكدس داخل اللجان، وعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة أو أية أجهزة إلكترونية، إلى جانب تواجد أساتذة المواد داخل اللجان، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو مشكلات طارئة.

وأكد نائبا رئيس الجامعة أن المتابعة الميدانية مستمرة حتى انتهاء فترة الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة، وبما يضمن تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، والحفاظ على انتظام وجودة العملية التعليمية بجامعة القاهرة.

