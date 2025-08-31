لطلاب الدبلومة الأمريكية 2025.. خطوات إرسال درجات SAT لمكتب التنسيق

كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أنه يتعين على جميع طلاب شهادة الدبلومة الأمريكية الراغبين في التقديم للجامعات الحكومية أو المعاهد العليا التابعة للوزارة، وكذلك المتقدمين لاستخراج إفادات موجهة لكلية الشرطة أو الكليات العسكرية، إرسال درجاتهم عبر حسابهم على موقع College Board إلى كود 7437 الخاص بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

وشدد المكتب على أنه لن يتم قبول أوراق أي طالب أو استخراج الإفادات المطلوبة إلا بعد التأكد من وصول الدرجات إلكترونيًا.

أبرز التعليمات والأسئلة الشائعة

ما هي مدة وصول الدرجات؟

عند اختيار خدمة Sending SAT Scores تستغرق المدة من 10 إلى 15 يومًا.

عند اختيار خدمة Rush Sending SAT Scores تستغرق من يومين إلى 5 أيام فقط.

لماذا لا أجد بياناتي رغم إرسال الدرجات؟

قد يستغرق تحميل الدرجات على موقع التنسيق من 2 إلى 15 يومًا وفقًا لطريقة الإرسال.

للتأكيد، يجب إرسال إيصال الطلب Order Confirmation إلى البريد الإلكتروني: اضغط هنا

- لماذا لا تظهر أعلى درجاتي؟

يعتمد مكتب التنسيق على أعلى الدرجات من جميع المحاولات الواردة من خلال حساب 7437 مباشرة من الجهة المنظمة. أي درجات غير مرسلة إلكترونيًا لا يُعتد بها.

- فقدت بيانات حسابي.. ما الحل؟

يجب التواصل مع الجهة المنظمة لاختبارات SAT لمعالجة أي مشكلات فنية خاصة بحسابك.

- لدي حسابان على موقع College Board.. ماذا أفعل؟

لا يُعترف إلا بحساب واحد لكل طالب. وفي حال وجود حسابين، يجب طلب دمجهما من الجهة المنظمة للاختبارات.

اقرأ أيضاً:

ما مصير أعمال السنة في الثانوية العامة و"البكالوريا"؟.. التعليم توضح

تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني 2025

مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026.. تعرف على التفاصيل