تنسيق الجامعات 2025.. شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة

كتب- عمر صبري:

حدد مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية بالجامعات، شروط التحويل إلى كلية غير مناظرة، وذلك لطلاب الثانوية العامة المرشحين ضمن مرحلتي التنسيق الأولى والثاني الأيام القليلة الماضية.

وأوضح المكتب، أنه سيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبشرط ضرورة توافر ما يلي:

- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام – انتساب موجه).

- وجود مكانٍ خالٍ بالكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها ضمن الأماكن المقررة لكل شهادة من الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) على حده.

- استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وُجِدَتْ ومثل الكليات التي تقبل الشهادات الفنية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، ويستمر حتى الإثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشارت الوزارة، إلى توافر معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية لتقديم المساعدة للطلاب في اتمام عملية التسجيل، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكدة أن التقديم يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

