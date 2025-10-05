قبول استثنائي لدفعة 2023 بالمعاهد.. الأوراق وشروط التقديم

قررت وزارة التعليم العالي منحَ فرصة استثنائية (قبول شهادات الطلاب المستثنين من مدة التقدم) عام 2023 بالمعاهد الخاصة التي تخضع تحت إشراف الإدارة المركزية لشؤون المعاهد الخاصة بوزارة التعليم العالي.

حالات الطلاب المسموح لهم بالتقديم:

１- طلاب لم يتقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني؛ ولم يتم ترشيحهم لأي من الكليات والمعاهد.

２- طلاب تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وتم ترشيحهم لأحد المعاهد الخاصة، ولم يستكملوا إجراءات قيدهم.

３- طلاب تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وتم ترشيحهم لأي من المعاهد الفنية التابعة للوزارة أو كليات الجامعات الحكومية ولم يستكملوا إجراءات قيدهم.

４- تفصيل الحالات المذكورة أعلاه ودراسة هؤلاء الطلاب: كل على حدة في الموافقة من عدمه على القيد بالمعاهد الخاصة طبقًا للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

５- الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني ولم يتم ترشيحهم لأي من الكليات والمعاهد، يتم إعطاؤهم فرصة استثنائية بأي من المعاهد الخاصة في ضوء رغبتهم وطبقًا لشروط وقواعد القبول والحد الأدنى المعلن لكل شهادة عام 2023.

６- الطلاب الذين تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأحد المعاهد الخاصة، تتم إعادة قيدهم بفرصة استثنائية بالمعاهد التي تم ترشيحهم إليها.

７- الطلاب الذين تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وتم ترشيحهم لأي من المعاهد الفنية التابعة للوزارة أو كليات الجامعات الحكومية ولم يستكملوا إجراءات قيدهم، ليتم إعطاؤهم فرصة استثنائية بأي من المعاهد الخاصة في ضوء رغبتهم وطبقًا لشروط وقواعد القبول والحد الأدنى المعلن لكل شهادة عام 2023، شريطة إحضار ما يفيد عدم استكمال إجراءات قيدهم بهذه الكليات والمعاهد من الجهة التي رشحوا إليها.

خطوات التقديم الإلكتروني:

1- اسم الطالب، يكتب كما مدون في بطاقة الرقم القومي .

2- الرقم القومي، بطاقة تحقيق الشخصية "يكتب باللغة الإنجليزية" مع تأكيد 14 رقمًا.

3- تاريخ الميلاد.

4- الشهادة الحاصل عليها الطالب؛ مؤهل الثانوية، ثانوي عام، ثانوي صناعي، ثانوي تجاري، ثانوي سياحة وفنادق، ثانوي زراعي، ثانوي أزهري.. أخرى.

5- في حالة اختيار أخرى، قُم بتسجيل وكتابة نوع المؤهل الثانوي.

6- رقم الجلوس "المدون بالشهادة" يكتب باللغة الإنجليزية.

7- رقم تليفون الطالب؛ للتواصل ويفضل به واتس آب.

8- البريد الإلكتروني الخاص بالطالب Gmail إن وجد ويفضل.

9- اسم المعهد/ الجامعة "الكلية".. قم بإدخال اسم المعهد/ الجامعة "الكلية"، ترشيح الطالب سابقًا وكما هو مذكور ببطاقة الترشيح والتنسيق الإلكتروني في عام 2023، أو قُم بكتابة لم يتقدم إذا كان الطالب لم يترشح بالتنسيق في عام 2023.

10- اختر من القائمة المنسدلة اسم المعاهد/ الأكاديمية (طلاب لم يتقدموا برغباتهم في التنسيق والقبول، ولم يصدر لهم بطاقة الترشيح الإلكتروني في عام ٢٠٢٣ ).

11- إحضار أصل الإفادة فقط للطلاب الذين تقدموا برغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وتم ترشيحهم لأي من المعاهد الفنية التابعة للوزارة أو كليات الجامعات الحكومية، ولم يستكملوا إجراءات قيدهم، شريطة إحضار الإفادة في عدم استكمال إجراءات قيدهم بهذه الكليات والمعاهد من الجهة، التي رشحوا إليها عام 2023، وتسلم الإفادة (بعد إعلان النتيجة، وإرسال كشف المقبولين عبر واتس آب متابعة طلاب 2023)، بمكتب خدمة المواطنين الإلكتروني التابع للإدارة المركزية لشؤون المعاهد الخاصة، الإدارة العامة لشؤون الطلاب، بالحي الحكومي، العاصمة الإدارية.

اقرأ أيضًا:

في حضور قرينة الرئيس.. احتفالية "فني وافتخر" تكرم صُنّاع المستقبل من طلاب التعليم الفني

موعد ورابط إعلان منح "علي مصيلحي" في 7 جامعات أهلية بكليات كالطب والهندسة

التعليم تحسم الجدل: التابلت عهدة حتى نهاية الثانوية.. ورد الجهاز بشهادة صلاحية شرط أساسي