تنسيق الثانوية الأزهرية 2025.. قائمة كاملة لمعاهد اللغات والترجمة

كتب- عمر صبري:

01:43 م 24/09/2025

تنسيق الشهادة الأزهرية

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استمرارية إتاحة الموقع الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية لعام 2025 التقدم برغباتهم بتنسيق كليات ومعاهد التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة.

وفيما يلي قائمة بمعاهد اللغات والترجمة وكودها المعتمد بتنسيق التعليم العالي:

372 المعهد العالي للدراسات الأدبية – كنج مريوط

969 المعهد العالي للغات بالمنصورة

915 المعهد العالي للغات بمرسى مطروح

279 المعهد العالي للغات الدولية والترجمة – التجمع الخامس

658 المعهد العالي للغات الدولية – اليمنت (المنيا)

329 معهد الدراسات النوعية واللغات – الجيزة

243 معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية – المقطم

803 المعهد العالي للغات بأسوان

563 المعهد العالي للغات – 6 أكتوبر

715 معهد المنيا العالي للغات

194 معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش

