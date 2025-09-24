تنسيق الثانوية الأزهرية 2025.. قائمة كاملة لمعاهد اللغات والترجمة
كتب- عمر صبري:
تنسيق الشهادة الأزهرية
يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استمرارية إتاحة الموقع الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية لعام 2025 التقدم برغباتهم بتنسيق كليات ومعاهد التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة.
وفيما يلي قائمة بمعاهد اللغات والترجمة وكودها المعتمد بتنسيق التعليم العالي:
372 المعهد العالي للدراسات الأدبية – كنج مريوط
969 المعهد العالي للغات بالمنصورة
915 المعهد العالي للغات بمرسى مطروح
279 المعهد العالي للغات الدولية والترجمة – التجمع الخامس
658 المعهد العالي للغات الدولية – اليمنت (المنيا)
329 معهد الدراسات النوعية واللغات – الجيزة
243 معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية – المقطم
803 المعهد العالي للغات بأسوان
563 المعهد العالي للغات – 6 أكتوبر
715 معهد المنيا العالي للغات
194 معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش
