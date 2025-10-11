آخر موعد.. رابط التسجيل في التنسيق الاستثنائي لطلاب ثانوية 2023

قالت وزارة التعليم العالي إن فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 من الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة (العامة والفنية)، للتقديم بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة للعام الجامعي 2025- 2026، مستمر وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن آخر موعد وفرصة ممتدة حتى الخامسة مساء اليوم السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥؛ حيث خصصت وزارة التعليم العالي رابطًا لاستكمال إجراءات التقديم وَفق التعليمات المعلنة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إتاحة الفرص التعليمية أمام جميع الطلاب، واستيعاب الراغبين في استكمال مسيرتهم الدراسية.

ووجه الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، بالاستجابة لطلبات أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الأعوام السابقة، حرصًا من الوزارة على دعم مستقبلهم التعليمي، وتأكيدًا لدورها في تيسير السبل لاستيعاب جميع الطلاب المستحقين للالتحاق بالتعليم العالي، من خلال فتح باب التقديم عبر الرابط المخصص لذلك.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

تعرف على موعد شهر رمضان 2026

أجواء خريفية وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة