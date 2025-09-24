تنسيق الثانوية الأزهرية.. قائمة معاهد 4 سنوات دراسة سياحة وفنادق

تابعنا على

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استمرارية إتاحة الموقع الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية لعام 2025 التقدم برغباتهم بتنسيق كليات ومعاهد التعليم العالي عبر موقع التنسيق الإلكتروني لمرة واحدة فقط خلال فترة التقديم المقررة.

وفيما يلي المعاهد التي تقبل طلاب القسمين (العلمي والأدبي) معاهد السياحة والفنادق:

762 معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق بمدينة نصر

588 المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية "إيجوث"

336 معهد الدراسات النوعية – شعبة سياحة وفنادق بالجيزة

760 المعهد العالي للسياحة والفنادق – 6 أكتوبر

284 المعهد العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياح – قنا

1274 المعهد العالي للسياحة والفنادق بالمنيا – شعبة سياحة

988 المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية

241 معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق – المقطم

587 المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر "إيجوث"

987 المعهد العالي للسياحة والفنادق – مرسى مطروح

374 المعهد العالي للسياحة والفنادق – الغردقة

634 المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية

654 معهد كنج مريوط العالي للسياحة والفنادق

1033 المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

377 معهد الفراعنة العالي للدراسات الفندقية والسياحية بالمريوطية – الهرم

785 المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

761 المعهد العالي للسياحة والفنادق بمرسى مطروح

763 معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر

