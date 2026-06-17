يترقب الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا ظهور نتيجة امتحانات نهاية العام، عقب انتهائهم من تأديتها الأسبوع الماضي.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن استمرار عملية تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات في الكنترولات، مؤكداً أن ظهور النتيجة قد يمتد لآخر الأسبوع المقبل.

وأدى امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا هذا العام 119 ألفاً و435 طالباً وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 509 لجان على مستوى المحافظة، فيما أدى 599 طالباً وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 4 مقرات امتحانية.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/18nKbtM8dF