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لأول مرة في 3 أشهر ونصف.. سعر الدولار يهبط دون 50 جنيها بنهاية التعاملات

كتب : أحمد الخطيب

04:31 م 17/06/2026 تعديل في 04:35 م

سعر الدولار

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انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 21 و31 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 17-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا تراجع سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم، مدفوعًا بعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، وزيادة عمليات بيع الدولار وشراء الجنيه بهدف الاستثمار في أذون الخزانة المحلية.

اقرأ أيضًا: لماذا تراجع الدولار دون 50 جنيهًا وهل يستمر الهبوط؟

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيهًا للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 29 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع، بتراجع 30 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

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سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

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