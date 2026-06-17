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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:40 م 17/06/2026

نتيجة الشهادة الإعدادية

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كشف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن أعمال المراجعة النهائية ورصد الدرجات بدأت استعدادًا لإعلان النتيجة رسميًا.

أوضح وكيل الوزارة لموقع مصراوي، أن لجان التصحيح أنهت أعمالها بالكامل، فيما تواصل لجان الكنترول مراحل المراجعة والتدقيق وتجميع الدرجات وفق الجدول الزمني المحدد.

أشار إلى أن أعمال الكنترول تسير بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مع مراجعة الدرجات أكثر من مرة قبل اعتماد النتيجة النهائية.

لفت وكيل الوزارة إلى أن المؤشرات الأولية للنتائج تشير إلى ارتفاع نسب النجاح في عدد من المواد الدراسية، مؤكدًا أن إعلان النسب النهائية سيكون عقب انتهاء كافة مراحل المراجعة والاعتماد.

أكد أن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية من المتوقع إعلانها نهاية الأسبوع المقبل، عقب اعتمادها رسميًا من الجهات المختصة.

دعا وكيل الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الرسمية حول موعد إعلان النتيجة أو نسب النجاح، مؤكدًا أن أي تفاصيل جديدة ستصدر من خلال القنوات الرسمية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية التربية والتعليم

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