"مترقدش لحد".. التصريح المتسبب في شكوى حسام حسن ضد رضا عبدالعال

تقدم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عبر وكيله القانوني المحامي أشرف عبدالعزيز، بشكوى رسمية ضد رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك السابق، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على خلفية تصريحات إعلامية اعتبرها مسيئة لشخصه ومكانته.

شكوى حسام حسن ضد رضا عبد العال

ووفقًا لما ورد في الشكوى، اتهم مدرب منتخب مصر رضا عبدالعال بنشر مقاطع فيديو وتصريحات تضمنت إساءات مباشرة وتقليلًا من شأنه، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات تجاوزت حدود النقد الفني المشروع.

واستندت الشكوى إلى عدد من المقاطع المصورة التي تحدث خلالها رضا عبدالعال عن المدير الفني للمنتخب، ومن بينها قوله: "أنا مصري أكتر منك ومن اللي جابوك"، وهو ما اعتبره حسام حسن إساءة شخصية لا تمت للنقد الرياضي بصلة.

وأكدت الشكوى أن التصريحات المتداولة تضمنت معلومات وادعاءات لا تستند إلى وقائع حقيقية، معتبرة أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة الجدل داخل الوسط الرياضي، فضلًا عن السعي وراء تحقيق الانتشار وإثارة التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات رضا عبدالعال ضد حسام حسن

وكان رضا عبدالعال قد وجه انتقادات حادة لأداء الجهاز الفني للمنتخب عقب التعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1 في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العالم 2026.

وخلال ظهوره التلفزيوني، قال إن التغييرات التي أجراها حسام حسن خلال المباراة كانت غير موفقة، مضيفًا: "التغييرات كلها في ماتش بلجيكا كانت خاطئة، وسمك لبن تمر هندي، لا أضافت ولا زودت بل بالعكس".

كما انتقد قرار استبدال محمد صلاح، مؤكدًا أن نجم ليفربول كان الأفضل في اللقاء إلى جانب إمام عاشور، قبل أن يوجه رسالة مباشرة إلى مدرب المنتخب قائلاً: "الفترة اللي جاية يا كابتن حسام لازم تعدل بقى ومترقدش لحد، وتشوف الملعب عاوز إيه".

بداية مشوار المونديال

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل الإيجابي أمام بلجيكا بهدف لكل فريق، في نتيجة منحت الفراعنة أول نقطة لهم في دور المجموعات، قبل المواجهة المرتقبة أمام نيوزيلندا في الجولة الثانية.

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