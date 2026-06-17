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الحكومة تقر الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى 2030

كتب : محمد أبو بكر

04:35 م 17/06/2026

اجتماع مجلس الوزراء

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أقر مجلس الوزراء الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026 - 2030"، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على منح ترخيص تشغيل ميناء جاف متخصص في تداول وتخزين المواد الغذائية المجمدة والمبردة والجافة، لصالح تحالف يضم شركة "اسكو ميدل إيست فودز" وشركة "مصر للتبريدات والتخزين".

مجلس الوزراء: ميناء جاف جديد للمواد الغذائية بالجيزة

يقع الميناء الجاف الجديد بمنطقة الثلاجات التابعة لشركة مصر للتبريدات والتخزين بمنطقة كفر الجبل بمحافظة الجيزة، على مساحة تبلغ 13 فدانًا، وذلك أسوة بالميناء الجاف بالعامرية التابع للشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات.

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سياسة ملكية الدولة القطاع الخاص الإصلاح الإقتصادي مجلس الوزراء

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