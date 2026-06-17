ميسي يسجل أول هاتريك في كأس العالم 2026

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شهدت المباراة، التي كانت بمثابة الظهور المونديالي الأول لنجل الأسطورة زين الدين زيدان، أداءً متذبذباً وقاسياً للحارس الجزائري الذي خاض اللقاء مرتدياً قناعاً واقياً للوجه.

وانتهت المباراة بفوز منتخب الأرجنتين بثلاثية نظيفة على حساب الجزائر في الجولة الأولي من منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة، المكسيك، كندا.



ماذا قدم لوكا زيدان مع منتخب الجزائر في كأس العالم 2026



استقبل 3 أهداف في شباكه من ليونيل ميسي .

التمريرات الناجحة: 32 تمريرة صحيحة من أصل 32 بمعدل نجاح 100%.



التصديات: منع محاولتين محققتين للتسجيل (تصديان داخل منطقة الجزاء).



التقييم الرقمي: نال تقييماً منخفضاً بلغ 4.5 وفقاً لشبكات الإحصائيات الرياضية.

موعد مباراة الجزائر والأردن المقبلة



يواجه منتخب الجزائر مباراته الثانية أمام الأردن في السادسة صباح يوم الثلاثاء 23 يونيو ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

مجموعة الجزائر في كأس العالم 2026



ويقع منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة التي تضم منتخبات، الأرجنتين، الأردن، النمسا.