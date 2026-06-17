أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية الانتهاء من اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 ـ 2026 وذلك بنسبة نجاح 76.7%.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اعتمد النتيجة بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وإبراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة "الكنترول".

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 130 ألفًا و335 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 98 ألفًا و70 طالبًا وطالبة.

وحرص محافظ الدقهلية، على إجراء اتصالات هاتفية بالطلاب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة لتهنئتهم وأسرهم بهذا التفوق المشرف، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة.

وأكد "مرزوق" أن هذا التفوق يعكس حجم الجهد المبذول من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، مشيرًا إلى أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، وأن أبناء الدقهلية يواصلون تحقيق النماذج المشرفة في مختلف المجالات العلمية والتعليمية.

وأعرب المحافظ عن خالص تهنئته لجميع الطلاب الناجحين وأسرهم، مقدمًا الشكر والتقدير للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم على جهودهم طوال العام الدراسي، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب في مسيرتهم التعليمية القادمة.

للحصول على النتيجة يمكنك الاطلاع على الرابط التالي:

https://natiga.edudk.net/P20262026/public/index.html