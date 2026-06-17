وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري بشأن تعاقد مصلحة الميكانيكا والكهرباء مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لتنفيذ خط تغذية كهربائية جديد لمحطة كبكب بمحافظة المنيا.

مجلس الوزراء: دعم محطة كبكب بخط كهربائي جديد

يأتي القرار في إطار تعزيز كفاءة واستقرار التغذية الكهربائية لمحطة كبكب، التي تعد إحدى المحطات الحيوية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، لما تمثله من أهمية في تشغيل منظومة الصرف الزراعي بالمحافظة.

الحكومة: المحطة تخدم نحو 60 ألف فدان

نص القرار، على أن محطة كبكب تخدم زمام صرف يقدر بنحو 60 ألف فدان، وهو ما يجعل استمرار تشغيلها بكفاءة أمرًا ضروريًا للحفاظ على منظومة الصرف الزراعي وخدمة الأراضي الواقعة في نطاق عملها.

كما نص على أن المحطة تعتمد حاليًا على خطي تغذية كهربائية أحدهما أساسي والآخر احتياطي، إلا أنهما محملان على برج هيكلي واحد، الأمر الذي يستدعي تنفيذ خط جديد لتعزيز عوامل الأمان وضمان استمرارية التغذية الكهربائية دون انقطاع.

ويستهدف المشروع رفع كفاءة التشغيل وزيادة موثوقية الخدمة بمحطة كبكب، بما يسهم في دعم أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء وتأمين احتياجات الأراضي الزراعية المستفيدة من خدمات المحطة.