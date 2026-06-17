قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم في محاكمة مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، المتهم في قضية غسل أموال، إلى جلسة 12 يوليو المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ سابق تقدمت به الفنانة، اتهمت فيه مدير أعمالها السابق بالاستيلاء على أموالها وسحبها من حساباتها البنكية، ثم إيداعها في حسابه الخاص، مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له.

وكشفت التحقيقات عن وجود شبهة غسل أموال مرتبطة بالوقائع محل الاتهام، ما دفع جهات التحقيق إلى إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، بعد ثبوت أدلة على تورطه.

وكانت الواقعة قد قُيدت في وقت سابق كقضية جنح، وصدر فيها حكم بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار، قبل أن تتطور القضية لاحقًا إلى اتهامات بغسل الأموال.

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