أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نتائج أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، حيث كشفت عن تفوق 303 طالب وطالبة على مستوى المحافظة في مختلف الفئات التعليمية.

294 طالبًا في الإعدادية العامة ضمن قائمة الأوائل

أوضحت المديرية، أن عدد الطلاب الحاصلين على المركز الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ 294 طالبًا وطالبة، وهو ما يعكس مستوى التفوق الكبير بين طلاب المرحلة الإعدادية العامة هذا العام.

أوائل الفئات الخاصة والتعليم المهني

كما شملت قائمة الأوائل 3 طلاب من التعليم الإعدادي المهني، و3 طلاب من إعدادية المكفوفين، بالإضافة إلى 3 طلاب من إعدادية الصم وضعاف السمع، ليصل إجمالي عدد الأوائل إلى 303 طالب وطالبة.