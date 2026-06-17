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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الفيوم

كتب : حسين فتحي

03:34 م 17/06/2026

طلاب الشهادة الاعدادية

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أكد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، استمرار أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2025/2026، وذلك وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان دقة العمل وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح الدكتور قبيصي أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة بلغ 78 ألفاً و795 طالباً وطالبةً، مشيراً إلى أن لجان التصحيح تعمل بانتظام، تليها مباشرة عمليات المراجعة الدقيقة ورصد الدرجات في "الكنترولات" المركزية المخصصة لذلك،وقال قبيصى أن عملية التصحيح تتم بأعلى معايير الشفافية والدقة في تصحيح ورصد كل جزئية في ورقة الإجابة.

وأضاف وكيل الوزارة: أننا "نحرص في مديرية التربية والتعليم بالفيوم على إعطاء كل طالب حقه كاملاً، حيث تخضع أوراق الإجابات لعمليات مراجعة دورية من قبل لجان متخصصة قبل اعتماد النتيجة النهائية".

وعن الموعد المرتقب لإعلان النتيجة، أكد' قبيصي" أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المتوقع إعلان النتيجة واعتمادها رسمياً من قبل الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم منتصف الأسبوع بعد القادم، فور الانتهاء من كافة أعمال المراجعة والرصد النهائية.

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نتيجة الشهادة الإعدادية لفيوم لتربية والتعليم

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