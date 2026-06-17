اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 70.51% على مستوى المحافظة.

الأنصاري: 683 طالبًا وطالبة ضمن قائمة الأوائل

أوضح محافظ الجيزة، بحسب بيان المحافظة، الأربعاء، أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 683 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف قائمة الأوائل من طلاب المدارس الحكومية، وهو ما يعكس مستوى الأداء التعليمي والجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

كان "مصراوي"، انفرد بنشر تفاصيل اعتماد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2026.

العجوزة والهرم تتصدران.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.51%





محافظ الجيزة: 10 إدارات تعليمية تتصدر نسب النجاح

أضاف "الأنصاري"، أن إدارات العجوزة والهرم والدقي والعمرانية وكرداسة و6 أكتوبر وأبو النمرس ومنشأة القناطر وأوسيم وحدائق أكتوبر جاءت في مقدمة الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح على مستوى المحافظة.

اعتماد نتائج الصم والمكفوفين والتعليم المهني

كما اعتمد المحافظ نتائج عدد من الشهادات التعليمية الأخرى، حيث بلغت نسبة النجاح بين طلاب الصم وضعاف السمع 98%، فيما سجلت نسبة النجاح بين الطلاب المكفوفين 97%، وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية 86%.

الأنصاري يهنئ الطلاب ويوجه الشكر للمعلمين

أعرب الدكتور أحمد الأنصاري، عن تهنئته للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح خلال المراحل التعليمية المقبلة.

كما وجه محافظ الجيزة الشكر والتقدير إلى المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، تقديرًا لجهودهم طوال العام الدراسي، ودورهم في تحقيق انتظام العملية التعليمية وخروج الامتحانات بصورة منظمة تليق بأبناء المحافظة.