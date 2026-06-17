إعلان

بنسبة نجاح 70.51.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

كتب : محمد أبو بكر

04:23 م 17/06/2026

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 70.51% على مستوى المحافظة.

الأنصاري: 683 طالبًا وطالبة ضمن قائمة الأوائل

أوضح محافظ الجيزة، بحسب بيان المحافظة، الأربعاء، أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 683 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف قائمة الأوائل من طلاب المدارس الحكومية، وهو ما يعكس مستوى الأداء التعليمي والجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

كان "مصراوي"، انفرد بنشر تفاصيل اعتماد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2026.

العجوزة والهرم تتصدران.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.51%

محافظ الجيزة: 10 إدارات تعليمية تتصدر نسب النجاح

أضاف "الأنصاري"، أن إدارات العجوزة والهرم والدقي والعمرانية وكرداسة و6 أكتوبر وأبو النمرس ومنشأة القناطر وأوسيم وحدائق أكتوبر جاءت في مقدمة الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح على مستوى المحافظة.

اعتماد نتائج الصم والمكفوفين والتعليم المهني

كما اعتمد المحافظ نتائج عدد من الشهادات التعليمية الأخرى، حيث بلغت نسبة النجاح بين طلاب الصم وضعاف السمع 98%، فيما سجلت نسبة النجاح بين الطلاب المكفوفين 97%، وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية 86%.

الأنصاري يهنئ الطلاب ويوجه الشكر للمعلمين

أعرب الدكتور أحمد الأنصاري، عن تهنئته للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح خلال المراحل التعليمية المقبلة.

كما وجه محافظ الجيزة الشكر والتقدير إلى المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، تقديرًا لجهودهم طوال العام الدراسي، ودورهم في تحقيق انتظام العملية التعليمية وخروج الامتحانات بصورة منظمة تليق بأبناء المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الجيزة أحمد الأنصاري نتيجة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

احتفال تاريخي بالملك.. "ميرور" تصدر عددًا خاصًا لمسيرة محمد صلاح
كأس العالم 2026

احتفال تاريخي بالملك.. "ميرور" تصدر عددًا خاصًا لمسيرة محمد صلاح
"استغلوا ضخامتهم لترويع المواطنين".. أمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين في
حوادث وقضايا

"استغلوا ضخامتهم لترويع المواطنين".. أمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين في
فخ التليجرام.. استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
حكايات الناس

فخ التليجرام.. استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
كيف وصلت طفلة للطابق السادس؟.. تفاصيل صادمة في وفاة تيا داخل مدرسة بالقليوبية
أخبار المحافظات

كيف وصلت طفلة للطابق السادس؟.. تفاصيل صادمة في وفاة تيا داخل مدرسة بالقليوبية
بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟
زووم

بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

البرتغال

البرتغال

- -

20:00

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

العراق

العراق

1 4

01:00

النرويج

النرويج

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان