تزايدت خلال الساعات الأخيرة حالات الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدد من الوقائع داخل بعض المدارس المصرية، ما بين حوادث اعتداء وشائعات، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى توضيح الحقائق الرسمية واتخاذ إجراءات حاسمة في عدد من الملفات.

واقعة اعتداء داخل مدرسة بالإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل أنباء عن اعتداء فتاتين على طالبة داخل حمام إحدى المدارس التابعة لإدارة العجمي التعليمية.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم أن الواقعة بدأت خارج المدرسة بين 4 طالبات، ثم امتدت إلى داخلها، حيث اتفقت 3 طالبات على الاعتداء على زميلتهن، ونفذت اثنتان الفعل بينما قامت الثالثة بالتحريض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالبات بعد اعترافهن، مع تطبيق قرار الفصل لمدة عام دراسي، وإرسال لجنة حماية مدرسية للاطمئنان على الطالبة المتضررة.

سقوط شاشة عرض في حفل تخرج KG2

شهدت إحدى مدارس المنصورية واقعة سقوط شاشة عرض خلال حفل تخرج لمرحلة رياض الأطفال، ما أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم أن الحادث وقع نتيجة شدة الرياح المصاحبة لعاصفة ترابية، وليس نتيجة أي إهمال، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات بعد تدخل أحد العاملين وإبعاد الشاشة عن الطلاب.

مدرسة هابي لاند تحت الإشراف الإداري

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بوضع مدرسة “هابي لاند” الخاصة بالجيزة تحت الإشراف المالي والإداري، مع إحالة المسؤولين للتحقيق.

وجاء القرار بعد واقعة اعتداء جسدي من أحد الشركاء في المدرسة على طالبة، مؤكدة الوزارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس سلامة الطلاب.

حيث تداول البعض مقطع فيديو للاعتداء، إلا أن الوزارة أكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع المدرسة تحت الرقابة.

"كيس فول" في بني سويف

نفى محمود زكريا الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، ما تم تداوله بشأن تنمره على طالبة بالصف الأول الثانوي بإدارة إهناسيا التعليمية، بسبب ماتردد عن عثوره على "كيس فول معها" بالمدرسة أثناء مروره و"تحريز الكيس"، مؤكداً على أن الواقعة أسيء فهمها.