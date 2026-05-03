إعلان

وزير التعليم يفرض إشرافًا كاملًا على مدرسة هابي لاند بالجيزة

كتب : أحمد الجندي

04:18 م 03/05/2026

وزير التعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك على إثر واقعة اعتداء جسدي من قبل أحد المسئولين بالمدرسة على احدى الطالبات.

كما وجه الوزير محمد عبد اللطيف بإدارة المدرسة من قبل لجنة بالوزارة مع إحالة كافة المسئولين بالمدرسة للشئون القانونية بالوزارة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مثل هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم التربوية والأخلاقية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، ولن يتم التهاون معها تحت أي ظرف، مشددًا على أن سلامة الطلاب وحمايتهم تأتي على رأس أولويات الوزارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر اعتداء أحد المسؤولين بإحدى المدارس في منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة على طالبة، ما أثار حالة من الجدل والاستياء بين أولياء الأمور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التعليم مدرسة خاصة اعتداء طالبة الجيزة إشراف إداري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
أخبار

متزوج من اثنتين وحلف بالطلاق دون تحديد الزوجة.. عالم أزهري يوضح الحكم
بعد مصرع مُنقذها.. وفاة الطالبة عايدة رياض فتاة حادث قطار المنوفية
أخبار المحافظات

بعد مصرع مُنقذها.. وفاة الطالبة عايدة رياض فتاة حادث قطار المنوفية
ادعى انزعاجه من النباح.. ضبط متهم بالتعدي على كلب حتى النفوق بالقاهرة
حوادث وقضايا

ادعى انزعاجه من النباح.. ضبط متهم بالتعدي على كلب حتى النفوق بالقاهرة
قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
استشهاد مصري إثر غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
شئون عربية و دولية

استشهاد مصري إثر غارة إسرائيلية بجنوب لبنان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان