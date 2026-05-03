وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك على إثر واقعة اعتداء جسدي من قبل أحد المسئولين بالمدرسة على احدى الطالبات.

كما وجه الوزير محمد عبد اللطيف بإدارة المدرسة من قبل لجنة بالوزارة مع إحالة كافة المسئولين بالمدرسة للشئون القانونية بالوزارة.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مثل هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم التربوية والأخلاقية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، ولن يتم التهاون معها تحت أي ظرف، مشددًا على أن سلامة الطلاب وحمايتهم تأتي على رأس أولويات الوزارة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر اعتداء أحد المسؤولين بإحدى المدارس في منطقة بشتيل التابعة لمحافظة الجيزة على طالبة، ما أثار حالة من الجدل والاستياء بين أولياء الأمور.