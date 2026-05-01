التعليم تعلن قيمة الأجر اليومي للمنتدبين بامتحانات الشهادة الإعدادية 2026

كتب : أحمد الجندي

02:16 م 01/05/2026 تعديل في 02:17 م

وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، بشأن تنظيم صرف مستحقات المنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأوضح الخطاب، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمستوى المعلمين وتحسين منظومة الامتحانات، وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على احتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ 130 جنيهًا للمنتدبين لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأضافت الوزارة أنه سيتم احتساب عدد أيام العمل على أساس أيام الامتحانات الفعلية، مضافًا إليها أيام التحضير، على أن تتولى مديريات التربية والتعليم توزيع المبالغ المقررة على الإدارات التعليمية التابعة لها، وفقًا لأعداد المنتدبين بكل إدارة.

كما شددت الوزارة على ضرورة موافاة الإدارة المركزية للشؤون المالية بديوان عام الوزارة ببيان تفصيلي بالمبالغ التي تم صرفها، على أن يكون معتمدًا وموقعًا وممهورًا بخاتم شعار الجمهورية.

وأكدت الوزارة على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية للمعلمين المنتدبين، تقديرًا لجهودهم في إنجاح العملية الامتحانية.

