رئيس البورصة: نشر الثقافة المالية للطلاب خطوة لبناء جيل واعٍ بالاقتصاد

كتب : أحمد الجندي

12:11 م 28/04/2026

عمر رضوان رئيسا للبورصة المصرية

قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تعتز بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الرقابة، باعتبارها خطوة مهمة نحو إطلاق مرحلة جديدة تقوم على نشر الوعي المالي وبناء جيل قادر على فهم آليات الاقتصاد الحقيقي في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

جاءت هذه التصريحات على هامش توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ منهج "الثقافة المالية" لطلاب المرحلة الثانوية، حيث يتم تنفيذها بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة "سبريكس" اليابانية، وجامعة هيروشيما اليابانية، بما يعكس توجهًا نحو الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير التعليم المالي.

وأشار رضوان إلى أن العالم يشهد تحولات اقتصادية متلاحقة، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، موضحًا أن البورصة بدأت بالفعل في تنفيذ عدد من المبادرات الموجهة لطلاب المدارس والجامعات، بهدف رفع مستوى الوعي لديهم، من خلال تنظيم زيارات تعريفية للبورصة، إلى جانب تقديم محتوى رقمي في صورة برامج تعليمية مبسطة.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الجهود لا يتمثل في زيادة أعداد المستثمرين بقدر ما يركز على بناء وعي متكامل لدى الأفراد، يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وفهم طبيعة الأسواق المالية.

