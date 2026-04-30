كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل جديدة تتعلق ببدء تدريس مادة "الثقافة المالية" لطلاب المرحلة الثانوية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي نتاج بروتوكول تعاون يهدف بالأساس إلى إحداث نقلة نوعية في العقلية الاقتصادية للطلاب وتدريبهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

من النظرية إلى التطبيق العملي

قال "زلطة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن الوزارة تضع نصب أعينها حالياً استراتيجية التحول من القوالب التعليمية النظرية الجامدة إلى النماذج التطبيقية، مؤكداً أن الهدف هو تزويد الطالب بمهارات حياتية حقيقية تخدمه في مستقبله المهني وتتواكب مع متطلبات سوق العمل المعاصر.

شراكة مصرية يابانية وشهادات دولية

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن المنهج الجديد يمثل مزيجاً فريداً بين الخبرات المصرية والتجربة اليابانية الرائدة، لافتاً إلى وجود ميزة تنافسية تتمثل في إمكانية حصول الطالب على شهادة دولية معتمدة من "جامعة هيروشيما" اليابانية فور اجتيازه الاختبارات بنجاح، كما نوه بأن العملية التعليمية ستتم عبر منصة إلكترونية تفاعلية تعتمد على الأنشطة المحفزة بعيداً عن طرق التلقين التقليدية.

محاكاة واقعية للاستثمار والبورصة

وأوضح شادي زلطة أن التقييم النهائي للمادة سيخرج عن الإطار التقليدي، حيث سيتم ربط الطلاب بنموذج محاكاة حي للبورصة، يُمنح من خلاله الطالب "محفظة افتراضية" بقيمة 500 جنيه لبدء تجربة الاستثمار ومراقبة حركة السوق فعلياً، مشدداً في ختام حديثه على أن هذا التوجه يرسخ لبناء جيل يمتلك الوعي الكافي لإدارة الأموال وفهم تعقيدات الاقتصاد الحديث بشكل عملي.

اقرأ أيضًا:

وزير التعليم: البرمجة ليست مادة للنجاح فقط بل مهارة للحياة

"مفيش مسائي"..الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي 2027 ومواعيد الامتحانات