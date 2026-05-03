كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تم تداوله بشأن سقوط شاشة عرض على طلاب مرحلة رياض الأطفال (kg2) داخل مدرسة ويزنس بمنطقة المنصورية، أثناء حفل تخرجهم.

الواقعة حدثت نتيجة شدة الرياح

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الواقعة حدثت نتيجة شدة الرياح المصاحبة للعاصفة الترابية التي شهدتها بعض المناطق، مؤكدًا أن السبب لا يتعلق بأي تقصير أو خلل آخر.

وأشار إلى أنه لم تقع إصابات بين الطلاب، حيث تمكن أحد العاملين بالمدرسة من التدخل السريع وإيقاف سقوط الشاشة بشكل كامل، ما ساهم في تقليل الأضرار وإبعادها عن الطلاب في الوقت المناسب.