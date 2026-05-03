أصدرت إدارة مدرسة ويزنس للغات بالمنصورية بيانًا أوضحت فيه تفاصيل سقوط شاشة عرض خلال حفل تخرج مرحلة KG2، نتيجة رياح شديدة مفاجئة شهدتها المنطقة أثناء الفعالية.

وأكدت المدرسة أن الحفل كان مخصصًا ليكون يومًا احتفاليًا للأطفال، إلا أن الحادث وقع بشكل مفاجئ خارج عن الإرادة رغم الاستعدادات الكاملة للحفل.

وأوضحت أن الشركة المسؤولة عن تجهيز المسرح تم التعامل معها سابقًا، وتم التأكد ظاهريًا من التجهيزات قبل بدء الفعاليات، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رسمي ضد الشركة.

وأضافت الإدارة أن فريق المدرسة تحرك فور وقوع الحادث، وتم الاطمئنان على الطلاب ونقلهم للمستشفى ومرافقتهم حتى التأكد من سلامتهم وتسليمهم لأولياء أمورهم دون إصابات، مؤكدة أن سلامة الطلاب تأتي في المقام الأول.