غرب مينا يستهدف 160 مليون قدم غاز يوميًا.. وبدء الإنتاج نهاية 2026

أكد المهندس محمد دغيدي، رئيس شركة رشيد للبترول، أن مشروع حقل غرب مينا بالشراكة مع شل وكوفبيك يستهدف إضافة نحو 160 مليون قدم مكعب غاز يوميًا خلال الربع الرابع من عام 2026.

وخلال انعقاد الجمعية العامة لشركتي رشيد للبترول والبرلس للغاز، وبحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أوضح دغيدي أن نتائج اختبارات البئر الأولى أظهرت معدلات إنتاج متميزة، مع إمكانية زيادتها بعد الربط على التسهيلات، بالتوازي مع التقدم في حفر البئر "مينا غرب-2".

كما استعرض تطورات الحقل، مشيرًا إلى أن الاختبارات أظهرت مؤشرات إيجابية من البئر الأولى مع إمكانية رفع الإنتاج بعد الربط، إلى جانب التقدم في أعمال الحفر الجارية.

وأضاف أن نتائج حفر الطبقة "سيريوس" أظهرت مؤشرات مشجعة تدعم فرص تنمية موارد غاز جديدة بالبحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على مشروع المرحلة "12-أ" لتنمية وإنتاج الغاز باستثمارات تقدر بنحو 350 مليون دولار، تشمل حفر ثلاث آبار جديدة بدءًا من الربع الأول من عام 2027، مع تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لخفض التكاليف.

ولفت إلى استمرار الشركة في تنفيذ مشروعات مجتمعية بمحافظة البحيرة في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي، استفاد منها أكثر من 140 ألف مواطن، مع التوسع في برامج جديدة.

وأكد دغيدي تحقيق أداء قوي خلال النصف الثاني من عام 2025، بمتوسط إنتاج بلغ 366 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وأكثر من 6100 برميل متكثفات، بإجمالي 69 ألف برميل مكافئ يوميًا، محققة نسبة تنفيذ 104% من الخطة الإنتاجية.

وأشار إلى أن هذا الأداء جاء نتيجة الإسراع في إدخال آبار المرحلة الحادية عشرة على الإنتاج قبل الجدول الزمني، إلى جانب تحسين كفاءة التشغيل الذي أضاف نحو 10 ملايين قدم مكعب يوميًا.

شل مصر: تركيز على السلامة وتسريع الإنتاج

أكدت داليا الجابري، رئيسة شركة شل مصر، أن السلامة والصحة المهنية تمثلان ثقافة عمل أساسية في جميع أنشطة الشركة، مع الالتزام بالاستثمار في سلامة الأصول والتقييم المستمر لها.

وأضافت أن الشركة تركز على تسريع إنتاج الغاز من الحقول البحرية، خاصة حقل “غرب مينا” الذي يشهد تقدمًا كبيرًا، والمخطط بدء إنتاجه في الربع الرابع من عام 2026، مع الالتزام بهدف “صفر حوادث”.

واستعرضت جهود شل في استخدام أحدث تقنيات الاستكشاف، مشيرة إلى استخدام تقنية المسح السيزمي رباعي الأبعاد لأول مرة في مصر، إلى جانب التوجه مستقبلاً لاستخدام تقنيات أجهزة قاع البحر (OBN) لاستهداف الموارد في الأعماق الكبيرة، باعتبارها مستقبل استكشاف الغاز في المناطق البحرية.

تقنيات الاستكشاف تقلل المخاطر وتدعم الاستثمار

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تقنيات الاستكشاف الحديثة، وعلى رأسها المسح السيزمي رباعي الأبعاد وتقنيات OBN، تمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز المصرية وتعزيز فرص الاكتشافات الجديدة في المياه العميقة.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس التوسع في استخدام هذه التقنيات خلال الفترة المقبلة، بما يوفر بيانات أدق للمستثمرين، ويدعم سرعة اتخاذ القرار الاستثماري، ويقلل مخاطر الاستثمار، ويفتح فرصًا لاكتشاف موارد أعمق وتحويلها إلى قيمة اقتصادية.

وأشاد بالتعاون مع شركة شل مصر وشركائها بتروناس في مناطق غرب الدلتا العميق ورشيد، مؤكدًا أهمية ما تطبقه شل من تقنيات حديثة عبر شركة رشيد للبترول المشتركة، لتسريع وزيادة إنتاج الغاز وفتح آفاق جديدة للاكتشاف.

وشدد الوزير على أن السلامة تأتي على رأس أولويات قطاع البترول، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والإجراءات الوقائية في جميع العمليات، خاصة مشروعات تنمية وإنتاج الغاز.

كما وجه بدراسة تسريع تنمية بئر "سايرس" المكتشفة في البحر المتوسط، ضمن برنامج حفر آبار جديدة بالمنطقة.

بتروناس: أداء قوي وتكامل بين الشركاء

أكد المهندس هاني عصمت، الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس مصر، أن شركة رشيد حققت أداءً تشغيليًا قويًا خلال العام، مع زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة التكاليف، بما يعكس كفاءة التنفيذ والتكامل بين الشركاء.

وأشار إلى استمرار تعزيز ثقافة السلامة باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق النتائج التشغيلية المتميزة.

كوفبيك: تقدم في مشروع غرب مينا

أكد عبدالعزيز الموسوي، المدير الإقليمي لشركة كوفبيك مصر الكويتية، أن التعاون مع وزارة البترول وشركة شل أسهم في تحقيق تقدم ملموس في مشروع حقل غرب مينا.

وأشار إلى تكثيف العمل مع الشركاء لتحقيق مستهدف بدء إنتاج الغاز خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير البترول الشكر للعاملين بشركة رشيد وشركاء الاستثمار شل وبتروناس، مثمنًا انضمام شركة كوفبيك الكويتية كشريك استثماري في منطقة شمال شرق العامرية وحقل غرب مينا.