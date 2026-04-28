قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تتبنى توجهًا جديدًا يستهدف إحداث نقلة نوعية في أساليب التعليم، من خلال تمكين الطلاب من التفاعل المباشر مع مفاهيم الاقتصاد بدلًا من الاكتفاء بدراستها بشكل نظري.

جاءت هذه التصريحات على هامش توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ منهج "الثقافة المالية" لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة سبريكس اليابانية، وجامعة هيروشيما اليابانية، في إطار تطوير التعليم وتعزيز مهارات الطلاب الاقتصادية

وأوضح الوزير أن الرؤية الجديدة تقوم على إعداد طالب لا يكتفي بفهم آليات السوق، بل يشارك فيها فعليًا، من خلال اتخاذ قرارات استثمارية حقيقية وتحمل مسؤوليات واقعية داخل بيئة مالية تحاكي الواقع.

وأشار إلى أن النظام التعليمي لفترة طويلة كان يعتمد على شرح المفاهيم الاقتصادية من منظور نظري، حيث يدرس الطلاب التعريفات والمعادلات دون ارتباط مباشر بالتطبيق العملي، وهو ما لم يعد مناسبًا في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.

وأضاف أن التطورات التي يشهدها العالم فرضت ضرورة إعادة صياغة العملية التعليمية، بحيث لا يقتصر الهدف على إعداد الطلاب للمستقبل، بل تمكينهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة فيه.

وأكد أن الوزارة اتخذت قرارًا واضحًا بالتحول من مفهوم “التعلم عن الاقتصاد” إلى “التعلم داخل الاقتصاد”، بما يسهم في بناء جيل يمتلك وعيًا ماليًا وقدرة حقيقية على التعامل مع التحديات الاقتصادية.